Ppe nella bufera giudiziaria | perquisita la sede di Bruxelles dietro mandato dei pm tedeschi

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il Qatargate, un’altrasi abbatte sui palazzi del potere a, nello specifico sul Ppe. “Il Partito popolare europeo conferma che martedì 4 aprile alcuni rappresentanti delle autorità di polizia belghe e tedesche hanno visitato ladel partito a. L’azione è collegata a un’inchiesta in corso in Turingia, in Germania”. Lo scrive in una nota lo stesso Ppe, confermando le notizie relative ad alcune perquisizioni avvenute questa mattina negli uffici di Rue du Commerce a. “Il Partito – si legge ancora – sta collaborando in piena trasparenza con le autorità, fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso. Poiché si tratta di un’indagine legale in corso, il Ppe non fornirà altri commenti”. Stando a fonti interne al Partito, ...

In un comunicato, il Ppe ha confermato le perquisizioni nella sede del partito a Bruxelles. 'La visita è collegata a un'inchiesta in corso in Turingia, in Germania. Il partito sta collaborando in ... E una ragione c'è: anche se oggi Voigt concentra la sua attività politica nella dimensione locale tedesca, nel 2019 con il supporto del leader del Ppe Manfred Weber aveva fatto attività su scala ...

La notizia è stata confermata a “La Stampa” da fonti del partito, secondo le quali il raid sarebbe legato a un’inchiesta in corso nella regione tedesca della Turingia. Il Ppe, fanno sapere le stesse ...Oggi Weber occupa anche il posto di presidente del partito del Ppe. In un comunicato, il Ppe ha confermato le perquisizioni nella sede del partito a Bruxelles. “La visita è collegata a un'inchiesta in ...