Powerlifter si identifica donna per protesta e infrange il record femminile | “L’inclusione trans è sbagliata”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr — Non tutti gli eroi indossano un mantello, alcuni sollevano ghisa: parliamo di Avi Silverberg, allenatore di powerlifting del Team Canada che nei giorni scorsi si è guadagnato gli onori della cronacandosi comee battendo ildi panca, precedentemente detenuto da un atletauomo batte ilperDirete voi, cosa trovate di tanto eroico nello strappare con la forza bruta maschile un riconoscimento che spetterebbe di diritto alle atlete donne? Non eravamo contro l’invasione degli uominiti negli sport femminili? Lo siamo ancora. Ma Silverberg, questol’ha battuto per ...