Ponte sullo Stretto, Salvini sbarra la strada ai cinesi (Di martedì 4 aprile 2023) “Quelli cui è stata assegnata la gara europea sono quelli che molto probabilmente continueranno con la versione definitiva del progetto”. Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, ha commentato, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza nella sede della stampa estera a Roma, l’interessamento alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del colosso delle costruzioni cinese China Communications Construction Company, controllato dal governo di Pechino e azienda centrale nel progetto espansionistico della Via della Seta. “Nel decreto”, ha spiegato il ministro, “è previsto che la società Stretto di Messina Spa ha l’obiettivo di discutere con chi ha già vinto la gara europea, e quindi c’è già un consorzio, Eurolink (società capofila è ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) “Quelli cui è stata assegnata la gara europea sono quelli che molto probabilmente continueranno con la versione definitiva del progetto”. Così Matteo, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, ha commentato, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza nella sede della stampa estera a Roma, l’interessamento alla realizzazione deldi Messina da parte del colosso delle costruzioni cinese China Communications Construction Company, controllato dal governo di Pechino e azienda centrale nel progetto espansionistico della Via della Seta. “Nel decreto”, ha spiegato il ministro, “è previsto che la societàdi Messina Spa ha l’obiettivo di discutere con chi ha già vinto la gara europea, e quindi c’è già un consorzio, Eurolink (società capofila è ...

