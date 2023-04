(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Nei giorni precedenti è arrivato il via libero in merito al progetto riguardante ildi Messina, abbiamo assistito infatti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto inerente, dunque a meno di cambiamenti inattesi sembrerebbe che il progetto ripartirà veramente e l’opera infrastrutturale che dovrebbe unire ma che allo stesso divide prenderà forma. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito questa manovra come una scelta storica: “È una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: ilpermetterà una drastica riduzione dell’inquinamento da Co2 e un calo sensibile degli scarichi in mare.“. I costi saranno importanti Il Ministero ha descritto in una nota anche i costi dell’operazione che ammonteranno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ponte sullo Stretto, torna il progetto sbagliato - wireditalia : Secondo il decreto del ministero delle Infrastrutture, serviranno 10 miliardi e l'opera sarà completata in 7 anni.… - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - tecnoandroidit : Ponte sullo Stretto: i lavori inizieranno in estate 2024 e costerà 10 miliardi - - nebenet : RT @EugenioCardi: #pontesullostretto: progetto che prevede una campata unica, lo stesso progetto che fu bocciato nel 2011 proprio dal minis… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Il grande bluff di SalviniStretto: soldi per le poltrone, non per il"Basta controcanto alla premier". Così Fascina mette in riga tutta Forza ...Stretto, via libera dal Cdm. Salvini: lavori al via entro l'estate 2024 Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: abbiamo approvato il ritorno in vita della società '...IlStretto: pubblicato il decreto per la realizzazione dell'opera infrastrutturale 'storica' da record mondiale. I costi, la struttura e la data prevista per l'inizio dei lavori. Nei giorni ...

Ponte sullo Stretto, torna il progetto sbagliato La Stampa

Noi possiamo dire che ad Empoli ce la stiamo facendo: la rigenerazione urbana di Ponte a Elsa prevede anche interventi sulle case popolari, recupero e manutenzione straordinaria del palazzetto dello ...FANO - Ferito un poliziotto che l’altro ieri pomeriggio è intervenuto per separare le tifoserie calcistiche coinvolte nella rissa a Ponte Metauro, poco prima della partita tra ...