Ponte Stretto | Salvini “Stimati almeno 100 mila posti di lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – "I posti di lavoro Stimati" per il Ponte sullo Stretto "non sono meno di 100 mila". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un incontro con la stampa estera a Roma. "Conto che l'Europa ci aiuti a unire il Paese", ha aggiunto."Non ho paura di infiltrazioni della criminalità" in relazione alla costruzione del Ponte, "sono sicuro che avremo gli anticorpi", ha sottolineato il vicepremier e leader della Lega. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

