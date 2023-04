Ponte Stretto, Salvini: non ho paura di infiltrazioni criminali (Di martedì 4 aprile 2023) "Non ho paura di infiltrazionicriminali, abbiamo gli anticorpi, e saremo in grado di garantireche ci lavorino le migliori aziende italiane, europee emondiali". Lo ha detto il vicepremier e ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "Non hodi, abbiamo gli anticorpi, e saremo in grado di garantireche ci lavorino le migliori aziende italiane, europee emondiali". Lo ha detto il vicepremier e ministro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - LaStampa : Ponte sullo Stretto, torna il progetto sbagliato - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'I posti di lavoro stimati dovrebbero essere non meno di 100 mila' @ultimora_pol - Franchi08779299 : RT @LucillaMasini: La Lega non vuole i soldi del PNRR, ma pretende quelli per il Ponte sullo Stretto. Sanità, scuola e agricoltura saranno… - ShitPutin : @IstintoDiVino La campata del ponte sullo stretto -