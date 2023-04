Ponte | Salvini | almeno 100mila posti di lavoro stimati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'I posti di lavoro stimati dovrebbero essere non meno di 100 mila' @ultimora_pol - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - legalizzas : RT @avantibionda: Salvini: “il ponte sullo Stretto sarà la grande opera più green al mondo grazie alla pulizia di uno dei canali più inquin… - mrbassetti : RT @avantibionda: Salvini: “il ponte sullo Stretto sarà la grande opera più green al mondo grazie alla pulizia di uno dei canali più inquin… -

"Ci saranno organismi di vigilanza a cui stiamo lavorando per ogni euro investito sul", ha sottolineato. . 4 aprile 2023Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti edelle Infrastrutture, Matteo, in una conferenza stampaalla Stampa estera, sul progetto sulsullo Stretto. "Seavessi paura allora ...Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, in una conferenza stampa alla Stampa estera, sul progetto sulsullo Stretto, in riferimento al blocco ...

Roma, 4 apr. (askanews) - "Non ho paura di infiltrazionicriminali, abbiamo gli anticorpi, e saremo in grado di garantireche ci lavorino le migliori aziende italiane, europee emondiali". Lo ha detto il ..."I posti di lavoro stimati non sono meno di 100 mila". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera, rispondendo ad una domanda sulla ...