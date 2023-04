(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) –100chirurgici effettuati con il sistemaico* in meno di due anni: è il traguardo segnato daldigrazie alla tecnologia sviluppata da Cmr Surgical, un’azienda globale di dispositivi medici dedicata a trasformare la chirurgia. La centesima procedura – comunica la società in una nota – è stata una timectomia, ovvero la rimozione del timo, ghiandola che risiede nell’area toracica, adiacente al muscolo cardiaco, e che copre parzialmente l’arco aortico: una zona particolarmente delicata, quindi, dove è fondamentale la precisione. Il vantaggio di utilizzare unin questo tipo di intervento è la sua facilità di raggiungere spazi di lavoro particolarmente limitati. L’utilizzo della chirurgia mininvasiva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Policlinico di Milano, oltre 100 interventi con robot Versius - ledicoladelsud : Policlinico di Milano, oltre 100 interventi con robot Versius - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Al Policlinico di Milano oltre 100 interventi con Robot Versius - Affaritaliani : Al Policlinico di Milano oltre 100 interventi con Robot Versius - Dpf66_ : @RositaCaotica @GuessFire37 Il policlinico di Milano è un sito di pasticcieri? Neanche leggi. Poi chiamali “giornal… -

- Al termine della prima decade del nuovo millennio, una tecnologia innovativa per il ... Direttore dell'Unità Complessa di Medicina interna e Gastroenterologia IRCCSS. Orsola, Chair ...'La direzione dell'ospedale Maggiore Cà Grandadi, uno dei poli sanitari più grandi ed articolati del capoluogo e con un importante carico di lavoro sul pronto soccorso, ha ...... invece di precipitarsi alper visitarlo, per offrirgli il suo amore e la sua ... che la sua preferenza sarebbe stata invece che per Francesco per il cardinale di, che, poveraccio ...

Policlinico di Milano, oltre 100 interventi con robot Versius Adnkronos

(Adnkronos) – Oltre 100 interventi chirurgici effettuati con il sistema robotico Versius* in meno di due anni: è il traguardo segnato dal Policlinico di Milano grazie alla tecnologia sviluppata da Cmr ...Al Policlinico di Milano è stato superato il traguardo degli oltre 100 interventi chirurgici con il Sistema Robotico Versius, sviluppato da CMR Surgical. L'Ospedale è una delle più grandi strutture sa ...