"Polemica sugli oriundi? Senza logica". Roberto Mancini provoca: "Avete mai fatto una lista di attaccanti convocabili? Continua la Polemica e non accenna a placarsi. La convocazione di Mateo Retegui nelle fila dell'Italia ha scatenato l'ira di molti, che non vedono di buon occhio la scelta di Roberto Mancini di affidarsi ai cosiddetti oriundi per poter risollevare la fase offensiva della Nazionale. Con il buon successo ottenuto dal 'Chapita', con due reti in altrettante presenze, sta prendendo corpo l'idea di poter convocare anche altri calciatori con il doppio passaporto. Ma alcuni, anche tra i calciatori, non hanno accettato di buon grado l'idea. A farsi 'portavoce' del malcontento è stato Andrea Pinamonti, che ricevette la scorsa settimana il premio 'Amico dei Bambini' dalle mani di Fabio Caressa. Il telecronista lo ha incalzato sull'argomento e l'attaccante del Sassuolo non ha usato mezzi termini: "Sicuramente ha dato un po' di ...

