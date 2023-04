Pogba, quanto vale oggi? L’incredibile involuzione del centrocampista (Di martedì 4 aprile 2023) La parabola discendente di Pogba è incredibile; il centrocampista francese, in questa stagione, ha subito una clamorosa involuzione economica. La Juventus, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha deciso di puntare su Pogba per rinforzare il centrocampo; un giocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di portare un numero importante di gol e assist. Pogba (LaPresse)Il grande entusiasmo dei tifosi bianconeri per il ritorno del francese è stato subito smorzato dal problema fisico avuto dal centrocampista nel corso della preparazione estiva. Pogba, a causa dell’infortunio, ha dovuto saltare non poche partite e anche il mondiale con la sua Francia. Nel momento in cui sembrava poter tornare a completa disposizione di Allegri, il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 aprile 2023) La parabola discendente diè incredibile; ilfrancese, in questa stagione, ha subito una clamorosaeconomica. La Juventus, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha deciso di puntare super rinforzare il centrocampo; un giocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di portare un numero importante di gol e assist.(LaPresse)Il grande entusiasmo dei tifosi bianconeri per il ritorno del francese è stato subito smorzato dal problema fisico avuto dalnel corso della preparazione estiva., a causa dell’infortunio, ha dovuto saltare non poche partite e anche il mondiale con la sua Francia. Nel momento in cui sembrava poter tornare a completa disposizione di Allegri, il ...

