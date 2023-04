Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Il debito contratto per realizzare il #PNRR non è normale debito pubblico bensì debito contratto con l'UE e quindi… - AlexBazzaro : Alcuni progetti presentati dai comuni con i fondi del Pnrr rischiano la bocciatura da parte dell’UE. Ma quei proget… - matteorenzi : I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando… - PaolaPimpinell1 : RT @fdragoni: Il debito contratto per realizzare il #PNRR non è normale debito pubblico bensì debito contratto con l'UE e quindi 'di fatto… - silvyghi : RT @EsteriLega: Molinari rompe il tabù sul Pnrr «Servono davvero tutti i fondi?» Il capogruppo leghista e le perplessità dei Comuni. Meloni… -

fanno finta di non sapere, ma in realtàsono ben consapevoli che ci sono progetti non realizzabili al 2026', deadline fissata per il. Quei progetti che rischierebbero dunque di ..." Speriamo che arrivino i fondi delpromessi, sennò avremo lavorato per nulla, ma soprattutto ... magli attori coinvolti devono prendere consapevolezza che il momento decisivo è ora . ...... "Esprimo una grande soddisfazione per questo progetto finanziato nell'ambito del: questo ... ma che contribuiscono a migliorare la vita dei saluzzesi e dii cittadini dell'area vasta. ...

Pnrr, tutti i dubbi dentro la Lega: così vorrebbe ridurre i progetti Corriere della Sera

Ora è ufficiale: nel governo e nella maggioranza ci sono due linee sul Pnrr, come sul conflitto in Ucraina. Ma se la fornitura di armi a Kiev è oggetto di distinguo velati nella Lega, che poi non trov ...Siamo passati da un’epoca in cui ci lamentavamo per i vincoli di Bilancio nazionali ed europei che ci impedivano di spendere, ad una (quella del Pnrr) in cui abbiamo abbondanza di risorse da investire ...