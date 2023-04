Pnrr, tagli su ferrovie e asili. Lega, il piano B svelato ad Affari è pronto (Di martedì 4 aprile 2023) Le dichiarazioni del capogruppo della Lega Riccardo Molinari ad Affaritaliani hanno fatto un grande rumore sui giornali e soprattutto a Palazzo Chigi. Il braccio destro di Salvini è stato chiaro sull'idea del Carroccio in merito a quella fetta di fondi inspendibili: "Bisogna valutare la rinuncia ad una parte, spenderli a caso non ha senso". Ma dietro a queste dichiarazioni - si legge su Repubblica - ci sarebbe già un piano dettagliato. La lista di Matteo Salvini è quasi pronta. Ancora qualche giorno, poi finirà sulla scrivania di Raffaele Fitto, il tessitore del nuovo Pnrr. È una lista che pesa, quella del ministro leghista alle Infrastrutture. Perché risponde a una missione del piano da più di 31 miliardi. A cambiare sarà la natura della spesa e non le opere che verranno realizzate. Ci ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 aprile 2023) Le dichiarazioni del capogruppo dellaRiccardo Molinari adtaliani hanno fatto un grande rumore sui giornali e soprattutto a Palazzo Chigi. Il braccio destro di Salvini è stato chiaro sull'idea del Carroccio in merito a quella fetta di fondi inspendibili: "Bisogna valutare la rinuncia ad una parte, spenderli a caso non ha senso". Ma dietro a queste dichiarazioni - si legge su Repubblica - ci sarebbe già undetato. La lista di Matteo Salvini è quasi pronta. Ancora qualche giorno, poi finirà sulla scrivania di Raffaele Fitto, il tessitore del nuovo. È una lista che pesa, quella del ministro leghista alle Infrastrutture. Perché risponde a una missione delda più di 31 miliardi. A cambiare sarà la natura della spesa e non le opere che verranno realizzate. Ci ...

