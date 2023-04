Pnrr | Schillaci “Stiamo monitorando | siamo tranquilli”

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale bisogna riorganizzarlo, renderlo più attrattivo, pagare meglio gli operatori, rafforzare la medicina territoriale, trovare una soluzione all'annoso problema delle liste di attesa, e soprattutto per i malati oncologici le tempistiche attuali non sono assolutamente tollerabili”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, a margine di un convegno promosso da Fratelli d'Italia.Sullo stato dell'arte del, per quanto riguarda la sanità, il ministro ha rassicurato che “per il momento, lo. Abbiamo una task force che si riunisce ogni settimana e oggi non abbiamo delle criticità rilevanti, speriamo di essere in grado di rispettare le tempistiche previste”. – foto ...