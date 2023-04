Pnrr, progetto Hera e Snam per Hydrogen Valley di Modena ottiene 19,5 mln da Regione (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Il progetto congiunto Hera e Snam per la realizzazione di un polo per la produzione di idrogeno verde nel comune di Modena ha ottenuto 19,5 milioni di euro di finanziamento da parte della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, stanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La realizzazione di questo polo – come prescritto dal bando – avverrà in un'area industriale dismessa, la discarica esaurita di via Caruso a Modena, senza alcun consumo di suolo utile. Nello specifico, l'area ospiterà un parco fotovoltaico di 6 Mw di potenza collegato ad un elettrolizzatore – un dispositivo progettato per estrarre idrogeno dall'acqua attraverso il processo dell'elettrolisi – che, grazie all'utilizzo dell'energia elettrica fornita dal campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Ilcongiuntoper la realizzazione di un polo per la produzione di idrogeno verde nel comune diha ottenuto 19,5 milioni di euro di finanziamento da parte della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, stanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). La realizzazione di questo polo – come prescritto dal bando – avverrà in un'area industriale dismessa, la discarica esaurita di via Caruso a, senza alcun consumo di suolo utile. Nello specifico, l'area ospiterà un parco fotovoltaico di 6 Mw di potenza collegato ad un elettrolizzatore – un dispositivo progettato per estrarre idrogeno dall'acqua attraverso il processo dell'elettrolisi – che, grazie all'utilizzo dell'energia elettrica fornita dal campo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : L’UE si dice pronta ad accettare cambi di progetto del PNRR: il Comune di Firenze e il Governo devono mettere 80 mi… - mirkonicolino : (#LaNazione) Dubbi da parte dell'UE sull'utilizzo dei fondi del Pnrr per l'ammodernamento dello stadio Franchi di F… - lucaxx85 : PNRR: mandare report mensili e timesheet (falsificatissimi!!) su quanto lavorato. Progetto su cui 'siam stati messi… - fisco24_info : #Pnrr, progetto Hera e Snam per Hydrogen Valley di Modena ottiene 19,5 mln da Regione: (Adnkronos) - La realizzazio… - DeluxyJohn : RT @CarloCalenda: Rinunciare ai fondi del PNRR, come chiesto dalla Lega, non sarebbe solo un danno materiale per l’Italia, ma anche un irre… -