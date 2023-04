Pnrr | Napoli Az-Iv | ' Meloni in Parlamento chiarisca stato Pnrr'

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio Giorgiadeve presentarsi in, certo non da imputata. È bene che faccia il punto sullodell'arte decosì che ogni forza politica, di maggioranza e di opposizione, possa assumersi in modo limpido le proprie responsabilità di fronte al Paese". Queste le parole di Osvaldo, membro della segreteria nazionale di Azione.

... Milan eGianluca Ferrero, Paolo Scaroni e Aurelio De Laurentiis. DE SIERVO Ad aprire gli ... Da parte nostra stiamo facendo un lavoro per organizzare i fondi delma ribadiamo che da parte ...Pinto, segretario generale Asmel "Meno centralismo e più autonomia agli Enti locali"- "I fondi delrappresentano per il Paese un'ottima via d'uscita per il superamento della crisi economica e infrastrutturale in quanto sono stanziati importi pari a 25, 4 miliardi. Più ...

È bene che faccia il punto sullo stato dell’arte de Pnrr così che ogni forza politica, di maggioranza e di opposizione, possa assumersi in modo limpido le proprie responsabilità di fronte al Paese”.Un rafforzamento a livello organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr oltre che della capacità amministrativa degli enti locali. Oltre ad una serie di assunzioni previste nei ministeri.