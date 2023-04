Pnrr, Molinari insiste: “Meglio non spendere i fondi piuttosto che impiegarli male”. Cattaneo (FI): “Soldi a debito vanno presi solo se servono” (Di martedì 4 aprile 2023) Il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari torna a commentare le sue dichiarazioni di qualche giorno fa sul Pnrr: “Il mio pensiero è in linea con quello di Meloni e Fitto: se entro il 2026 alcuni progetti non possiamo finirli Meglio parlarne subito e non aspettare. O si destinano i fondi ad altro, o se non si riesce piuttosto che spenderli male non si spendono“. “La maggioranza è coesa e va avanti in modo spedito. Non vedo confusione nelle parole di Meloni ma la volontà di usare bene i fondi. Molinari sottolinea che i Soldi persi a debito sono preziosi e concorrono a determinare il debito, vanno presi nella misura in cui servono. Noi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il capogruppo alla Camera della Lega Riccardotorna a commentare le sue dichiarazioni di qualche giorno fa sul: “Il mio pensiero è in linea con quello di Meloni e Fitto: se entro il 2026 alcuni progetti non possiamo finirliparlarne subito e non aspettare. O si destinano iad altro, o se non si riesceche spenderlinon si spendono“. “La maggioranza è coesa e va avanti in modo spedito. Non vedo confusione nelle parole di Meloni ma la volontà di usare bene isottolinea che ipersi asono preziosi e concorrono a determinare ilnella misura in cui. Noi da ...

