Pnrr | ipotesi Lega su rinuncia a parte dei soldi | lo stop di Meloni

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La in Friuli Venezia Giulia sulle risorse a debito a cuire, la richiesta delle opposizioni di averla in Aula per fugare ogni dubbio sul futuro del. Ogni giorno la sua pena, per Giorgia. Ma da settimane, ormai, quella più grande è all'insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finito ai tempi supplementari - un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi - per dare la possibilità all'Italia di apportare modifiche e ultimare i 'compiti a casa'. A sparigliare, mentre la premier è a Verona per l'immancabile appuntamento del Vinitaly, ci pensa lanel giorno in cui il partito di Matteo Salvini mette a segno un risultato, battaglia per il, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Il capogruppo alla Camera, Riccardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : È dalla campagna elettorale che dicevano di voler modificare il Pnrr. Mi viene da pensare a due ipotesi. La prima è… - infoiteconomia : Pnrr, fonti governo: «Rinunciare a parte fondi? Ipotesi non sul tavolo» - infoitinterno : Pnrr: Meloni, non considero ipotesi di perdere risorse (RCO) - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??? 'Stiamo lavorando per rimodulare il piano' ma l'idea di 'rinunciare a parte dei fondi' non è sul tavolo. Lo spiegano fonti… - infoiteconomia : Pnrr: fonti governo, rinunciare a parte fondi? Ipotesi non è sul tavolo -

...delicati giorni di interlocuzioni con lEuropa sul, dopo il rinvio di un mese per la verifica degli obiettivi per la terza tranche, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, avanza una...Ora, se non vengono spesi i fondi delè un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto ... non ho mai preso in considerazione l'di una sua sconfitta'. E dalle parti dei Cinque Stelle ...L'di rinunciare a parte dei fondi a debito del, nel caso in cui non fosse possibile modificarne la destinazione, "non è sul tavolo - assicurano autorevoli fonti di governo all'Adnkronos -...

La strategia del Governo per salvare il PNRR e le aperture di ... FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

(Adnkronos) – La smentita del Quirinale sull’incontro con Draghi e i contatti con Gentiloni, la fuga in avanti della Lega sulle risorse a debito a cui rinunciare, la richiesta delle opposizioni di ave ...Sarebbe una bomba comunque ma lo è tanto più in quanto più o meno nello stesso momento, dal Vinitaly di Verona, la premier garantiva l’esatto opposto: «Non prendo in considerazione l’ipotesi di ...