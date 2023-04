Pnrr, in gioco anche reputazione e fiducia (oltre alle risorse) (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Giorgia Meloni ha chiarito con parole esplicite e continua a far passare il messaggio che non ha nessuna intenzione di rinunciare, neanche in parte, alle risorse del Pnrr. Solo ipotizzarlo ha infatti una serie di conseguenze negative. Sono quelle concrete, perdere denaro indispensabile per cambiare il Paese, e quelle legate alla fiducia e alla reputazione, armi indispensabili per governare. Tenere la barra dritta serve anche a rispondere ai dubbi, alle accuse al precedente governo, quello guidato da Mario Draghi, alle ipotesi di un drastico cambio di rotta che arrivano dalle fila della maggioranza che sostiene il suo governo. Serpeggia infatti l’idea che il Pnrr possa non essere più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Giorgia Meloni ha chiarito con parole esplicite e continua a far passare il messaggio che non ha nessuna intenzione di rinunciare, nein parte,del. Solo ipotizzarlo ha infatti una serie di conseguenze negative. Sono quelle concrete, perdere denaro indispensabile per cambiare il Paese, e quelle legate allae alla, armi indispensabili per governare. Tenere la barra dritta servea rispondere ai dubbi,accuse al precedente governo, quello guidato da Mario Draghi,ipotesi di un drastico cambio di rotta che arrivano dfila della maggioranza che sostiene il suo governo. Serpeggia infatti l’idea che ilpossa non essere più ...

