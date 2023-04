Pnrr: Fratoianni, 'governo rinvia su tutto, spesa pubblica sia orientata a sostenibilità' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "L'atteggiamento di questo governo e di questa maggioranza quando è di fronte ai problemi è tendere al rinvio. Peraltro la politica del rinvio di questa destra l'abbiamo visto su tutti i dossier più importanti ed impegnativi: dal motore elettrico alla direttiva Ue sulle case green. Tutte le volte che si può rinviare qualcosa questa maggioranza rinvia, perché è una maggioranza divisa e che non dà alcuna risposta al Paese". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a Montecitorio. "Abbiamo chiesto in più occasioni - prosegue il leader di Si - che ci venissero detti quali sono i problemi e le difficoltà, continuano a dire che ci sono che progetti che non si possono realizzare, e sono progetti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "L'atteggiamento di questoe di questa maggioranza quando è di fronte ai problemi è tendere al rinvio. Peraltro la politica del rinvio di questa destra l'abbiamo visto su tutti i dossier più importanti ed impegnativi: dal motore elettrico alla direttiva Ue sulle case green. Tutte le volte che si puòre qualcosa questa maggioranza, perché è una maggioranza divisa e che non dà alcuna risposta al Paese". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a Montecitorio. "Abbiamo chiesto in più occasioni - prosegue il leader di Si - che ci venissero detti quali sono i problemi e le difficoltà, continuano a dire che ci sono che progetti che non si possono realizzare, e sono progetti che ...

