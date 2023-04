Pnrr | Fitto riferirà in Parlamento Salvini | obiettivo è spendere tutto e bene

(Di martedì 4 aprile 2023) L'incessante richiesta delle opposizioni di un passaggio in Aula da parte del governo per fare un punto sullo stato dell'arte del, anche alla luce della posizione espressa dalla Lega sull'utilizzo dei fondi, alla fine è andata a segno. L'esecutivo ha infatti accolto "volentieri" l'invito a riferire insullo stato di attuazione del Piano. A parlare alle Camere sarà il titolare del dossier, ovvero Raffaele. Il ministro per gli Affari Europei ha spiegato in una nota che non avrà "nessuna difficoltà a farlo" anche perché l'appuntamento viene considerato "un'opportunità". "Anzi, un'ottima occasione di confronto - ha sottolinea- per approfondire e chiarire il merito delle questioni"., che sta portando avanti le trattative con Bruxelles per arrivare a rimodulare il ...

Pnrr, il ministro Fitto: "Il governo riferirà in Parlamento, sarà occasione di confronto" RaiNews

