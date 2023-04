Pnrr, Fitto riferirà in Parlamento. La Lega non molla: “Meglio non spendere che spendere male”. M5s: “Governo diviso” (Di martedì 4 aprile 2023) La richiesta delle opposizioni di un passaggio del Governo in Aula per fare un punto sullo stato di avanzamento del Pnrr alla fine è andata a segno. Anche alla luce della posizione della Lega, che nonostante le smentite arrivate lunedì da fonti di Chigi ha ribadito – con il capogruppo della Lega in Commissione Bilancio del Senato, Claudio Borghi – la possibilità di rivalutare il ricorso alla parte a debito. A parlare alle Camere sarà il titolare del dossier, Raffaele Fitto. Il ministro per gli Affari Europei ha spiegato in una nota che non avrà “nessuna difficoltà a farlo” e considera l’appuntamento “un’ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni”. Fitto, che sta portando avanti le trattative con Bruxelles per rimodulare il Pnrr, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) La richiesta delle opposizioni di un passaggio delin Aula per fare un punto sullo stato di avanzamento delalla fine è andata a segno. Anche alla luce della posizione della, che nonostante le smentite arrivate lunedì da fonti di Chigi ha ribadito – con il capogruppo dellain Commissione Bilancio del Senato, Claudio Borghi – la possibilità di rivalutare il ricorso alla parte a debito. A parlare alle Camere sarà il titolare del dossier, Raffaele. Il ministro per gli Affari Europei ha spiegato in una nota che non avrà “nessuna difficoltà a farlo” e considera l’appuntamento “un’ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni”., che sta portando avanti le trattative con Bruxelles per rimodulare il, ...

