Pnrr: Fitto, 'governo riferirà in Parlamento, ottima opportunità per chiarire' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Il governo accoglie volentieri l'invito a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un'opportunità. Anzi, un'ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni". Così il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Ilaccoglie volentieri l'invito a riferire insullo stato di attuazione del, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un'. Anzi, un'occasione di confronto per approfondire eil merito delle questioni". Così il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud eRaffaele

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul #PNRR nel #GovernoMeloni e nella maggioranza è caos tot… - chiaragribaudo : #Meloni e #Fitto hanno deciso di far perdere 100mld di euro del #PNRR. Significa bloccare i progetti su innovazione… - pdnetwork : 'È una questione di interesse nazionale, il PNRR non è del governo, è una sfida per l'intero Paese. Chiediamo al Mi… - RaiNews : Pnrr, il ministro Fitto: 'Il governo riferirà in Parlamento, sarà occasione di confronto'. La richiesta era arrivat… - blidonni : RT @lucianoghelfi: #Fitto riferirà in parlamento sullo stato di attuazione del #PNRR. Da #PalazzoChigi fanno sapere che l'invito viene acco… -