Pnrr | Faraone Iv | ' Sui ritardi si discuta in Parlamento Governo riferisca Irresponsabile speculare'

(Di martedì 4 aprile 2023) - 'I dubbi sui tempi sono stati espressi sia dai membri delche dell'opposizione. Necessario capire cosa si intende fare, senza politicizzare. Occhio a non far perdere investimenti al ...

Pnrr, Faraone (Iv): "Sui ritardi si riferisca in Parlamento ... TGLA7

Queste le parole di Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, durante il suo intervento ad Omnibus, in onda su La 7. “Questo menefreghismo per cui si ritiene possibile perdere le risorse del ..."I dubbi sui tempi sono stati espressi sia dai membri del governo che dell'opposizione. Necessario capire cosa si intende fare, senza politicizzare. Occhio a non far perdere investimenti al sud" ...