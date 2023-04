**Pnrr: faccia a faccia Foti-Molinari, lo sfogo del leghista 'detto cose in linea con Fitto'** (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - faccia a faccia tra i capigruppo di Lega a Fdi alla Camera, Riccardo Molinari e Tommaso Foti, a Montecitorio, a due passi dalla tabaccheria interna. Al centro del colloquio, le parole del presidente dei deputati leghisti di ieri, quando, conversando con i cronisti, è arrivato a ipotizzare la rinuncia a una parte dei fondi a debito del Pnrr. Un'idea, la sua, rilanciata oggi in Aula da un altro esponente del Carroccio, Alberto Bagnai. "Ho detto cose in linea anche con Fitto, cose che si conoscono e che ho sempre sostenuto, non capisco tutto questo rumore...", si è sfogato Molinari con Foti, che lo ascoltava annuendo. Tra i due sguardi di intesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) -tra i capigruppo di Lega a Fdi alla Camera, Riccardoe Tommaso, a Montecitorio, a due passi dalla tabaccheria interna. Al centro del colloquio, le parole del presidente dei deputati leghisti di ieri, quando, conversando con i cronisti, è arrivato a ipotizzare la rinuncia a una parte dei fondi a debito del Pnrr. Un'idea, la sua, rilanciata oggi in Aula da un altro esponente del Carroccio, Alberto Bagnai. "Hoinanche conche si conoscono e che ho sempre sostenuto, non capisco tutto questo rumore...", si è sfogatocon, che lo ascoltava annuendo. Tra i due sguardi di intesa ...

