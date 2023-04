**Pnrr: Bagnai, 'sin dall'inizio perplessi nel merito e nel metodo'** (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Il tema del Pnrr ha suscitato fin dall'inizio le nostre perplessità nel merito nel metodo. Nel merito, perchè fin dall'inizio ci siamo posti il tema di quanto le priorità scelte in Europa che il Pnrr incorporava fossero effettivamente compatibili con le esigenze del tessuto produttivo del nostro Paese: nel Pnrr non c'è un centesimo per le strade, bisogna spendere in cemento". Lo ha affermato Alberto Bagnai della Lega, intervenendo in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto sul decreto legge sul Superbonus. "Siamo stati anche contrari nel metodo, perchè -ha proseguito l'esponente del Carroccio- non ci ha mai particolarmente convinto la fretta con cui il piano di Conte è stato poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Il tema del Pnrr ha suscitato finle nostretà nelnel. Nel, perchè finci siamo posti il tema di quanto le priorità scelte in Europa che il Pnrr incorporava fossero effettivamente compatibili con le esigenze del tessuto produttivo del nostro Paese: nel Pnrr non c'è un centesimo per le strade, bisogna spendere in cemento". Lo ha affermato Albertodella Lega, intervenendo in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto sul decreto legge sul Superbonus. "Siamo stati anche contrari nel, perchè -ha proseguito l'esponente del Carroccio- non ci ha mai particolarmente convinto la fretta con cui il piano di Conte è stato poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Alberto Bagnai: Grazie al nuovo codice Salvini evitiamo di perdere i fondi del PNRR. - CuoreDora : Alla Camera Bagnai si affianca al compagno Barca, screditando apertamente l'operazione #PNRR: La Germania peggio di… - CirianiCarlo : RT @INGFiore2: #PNRR Se riesce resta una medaglia per chi l'ha ottenuto, con il voto contro del partito dei parenti della #Meloni. Fare fal… - TreTsun : RT @INGFiore2: #PNRR Se riesce resta una medaglia per chi l'ha ottenuto, con il voto contro del partito dei parenti della #Meloni. Fare fal… - Etya73 : RT @INGFiore2: #PNRR Se riesce resta una medaglia per chi l'ha ottenuto, con il voto contro del partito dei parenti della #Meloni. Fare fal… -