Pnrr, Ambrosetti: “L’impatto sul pil sarà metà del previsto”. Oltre 60mila progetti fanno capo a Comuni con meno di 5mila abitanti (Di martedì 4 aprile 2023) Ritardi e inefficienza della spesa, perché Oltre 60mila progetti fanno capo a piccolissimi Comuni a corto di personale. Dubbi sul completamento di 13 obiettivi sui 55 previsti per il secondo semestre 2022 e probabile slittamento della milestone europea del 31 giugno su costruzione e riqualificazione degli asili nido. Sullo sfondo, totale mancanza di trasparenza sullo stato di attuazione. Le imprese rilanciano l’allarme sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in vista dello spostamento di alcune opere sotto il cappello dei fondi strutturali europei e della presentazione del nuovo capitolo RePowerEu che dovrebbe contenere progetti proposti dalle partecipate pubbliche. L’aggiornamento dell’Osservatorio Pnrr di Forum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Ritardi e inefficienza della spesa, perchéa piccolissimia corto di personale. Dubbi sul completamento di 13 obiettivi sui 55 previsti per il secondo semestre 2022 e probabile slittamento della milestone europea del 31 giugno su costruzione e riqualificazione degli asili nido. Sullo sfondo, totale mancanza di trasparenza sullo stato di attuazione. Le imprese rilanciano l’allarme sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in vista dello spostamento di alcune opere sotto il cappello dei fondi strutturali europei e della presentazione del nuovo capitolo RePowerEu che dovrebbe contenereproposti dalle partecipate pubbliche. L’aggiornamento dell’Osservatoriodi Forum ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francopolidori : RT @Scacciavillani: Il disastro del #PNRR in due cifre: Solo l''1% dei progetti è stato completato e solo il 6% dei fondi è stato speso.… - CristianoGemini : RT @Scacciavillani: Il disastro del #PNRR in due cifre: Solo l''1% dei progetti è stato completato e solo il 6% dei fondi è stato speso.… - LinoMilita : RT @Scacciavillani: Il disastro del #PNRR in due cifre: Solo l''1% dei progetti è stato completato e solo il 6% dei fondi è stato speso.… - zuggy04 : RT @Scacciavillani: Il disastro del #PNRR in due cifre: Solo l''1% dei progetti è stato completato e solo il 6% dei fondi è stato speso.… - griso135 : RT @Scacciavillani: Il disastro del #PNRR in due cifre: Solo l''1% dei progetti è stato completato e solo il 6% dei fondi è stato speso.… -