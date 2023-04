Plusvalenze Juventus, l’esito del ricorso sulla carta Covisoc (Di martedì 4 aprile 2023) La Juventus è concentrata in vista dei prossimi importanti appuntamenti tra Coppa Italia, campionato ed Europa League. In Serie A la squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di una grande rimonta e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono ancora vive. In Europa League, invece, dovrà vedersela contro lo Sporting in un doppio scontro che preannuncia spettacolo. La dirigenza continua a lavorare anche fuori dal campo, a tenere banco sono ovviamente le inchieste. La prima è quella che riguarda lo scandalo delle Plusvalenze fittizie, la seconda la manovra stipendi. Nel primo caso la Juventus è in attesa della sentenza sul ricorso presentato contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione. Poi sarà il turno della manovra stipendi, la situazione considerata più delicata con il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Laè concentrata in vista dei prossimi importanti appuntamenti tra Coppa Italia, campionato ed Europa League. In Serie A la squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di una grande rimonta e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono ancora vive. In Europa League, invece, dovrà vedersela contro lo Sporting in un doppio scontro che preannuncia spettacolo. La dirigenza continua a lavorare anche fuori dal campo, a tenere banco sono ovviamente le inchieste. La prima è quella che riguarda lo scandalo dellefittizie, la seconda la manovra stipendi. Nel primo caso laè in attesa della sentenza sulpresentato contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione. Poi sarà il turno della manovra stipendi, la situazione considerata più delicata con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ???? Il Consiglio di Stato Improcedibile il ricorso #FIGC contro la #Juventus #plusvalenze #SerieA #Juve… - ZZiliani : La cosa buffa è che si legge anche: “In ambiente federale si sussurra che le plusvalenze in confronto sono niente”.… - ZZiliani : Questa per me è una bella mattina e voglio condividerla con voi. Il #Corriere racconta che la Procura di Torino avv… - MaStep92__ : RT @giacomo1994_: Gravissimo, perché significa che, indipendentemente dai processi, la Juventus dovrà comunque ricevere uno schiaffo e, se… - CalcioWeb : E' arrivata la decisione del Consiglio di Stato sulla carta #Covisoc: il riferimento è allo scandalo delle plusvale… -