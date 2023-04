Play Station 5 in vendita al minimo storico: quanto costa adesso (Di martedì 4 aprile 2023) La Play Station 5 non è mai costata così poco dal momento del lancio, avvenuto ormai oltre due anni fa. I costi della tecnologia, anche la più avanzata, tendono a ridursi col passare del tempo: la regola è ormai fissa, tant’è che tutte le multinazionali dell’hi-tech si adeguano di volta in volta alle tendenze del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 aprile 2023) La5 non è maita così poco dal momento del lancio, avvenuto ormai oltre due anni fa. I costi della tecnologia, anche la più avanzata, tendono a ridursi col passare del tempo: la regola è ormai fissa, tant’è che tutte le multinazionali dell’hi-tech si adeguano di volta in volta alle tendenze del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RandiDh92wngbrk : RT @salvinimi: Ultim'ora Lollobrigida: ' Se quest'estate, se anche voi come i vostri nonni, per le vacanze mandate i vostri figli a lavora… - starkbuckzz : la tranquillità con la quale mio fratello una volta al mese mi richiede la password della play station quando ogni… - EMMSIJE : @huutiao purtroppo si, posso ancora accedere nell’account via play station ma onestamente preferisco scollegarla di… - salvinimi : Ultim'ora Lollobrigida: ' Se quest'estate, se anche voi come i vostri nonni, per le vacanze mandate i vostri figli… - AtlusITno : 4. Nel 2017, il quinto capitolo della saga Persona approdava sulle Play Station 3 e Play Station 4 europee/nordamer… -