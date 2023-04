Platinette, torna sui social dopo il malore: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà” (Di martedì 4 aprile 2023) dopo 20 giorni da quando è stato colpito dall’ictus ischemico, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato sui social. Il giornalista ha voluto condividere un breve video per rassicurare e ringraziare tutti i fan che gli sono stati accanto. “Chiedo scusa se parlo con difficoltà” – Lo scorso 14 marzo il noto speaker radiofonico è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 aprile 2023)20 giorni da quando è stato colpito dall’ictus ischemico, Mauro Coruzzi, in arte, èto sui. Il giornalista ha voluto condividere un breve video per rassicurare e ringraziare tutti i fan che gli sono stati accanto. “secon” – Lo scorso 14 marzo il noto speaker radiofonico è stato L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Platinette torna a parlare dopo l’ictus: “Ero bloccato come in un fermo immagine” - infoitcultura : Platinette torna sui social, il primo video dall'ospedale! - oggisettimanale : #Platinette torna a parlare dopo l’ictus: “Ero bloccato come in un fermo immagine” - CinqueNews : #MauroCoruzzi torna sui social: su #Instagram le prime foto di #platinette dopo l’ictus -» - CatelliRossella : 'Platinette' torna sui social, una foto sorridente dall'ospedale - Tv - ANSA -