Platinette | l’emozionante video a 20 giorni dall’ictus | “Chiedo scusa se parlo a fatica | ma questo risultato è già un miracolo”

(Di martedì 4 aprile 2023) Lo scorso 14 marzo Mauro Coruzzi, in arte ‘‘, è stato colpito da un ictus ischemico. Il personaggio televisivo, soccorso tempestivamente, fu poi sottoposto ad una serie di accertamenti dall’equipe di medici dell’ospedale Niguarda di Milano. Il suo manager, attraverso un comunicato ANSA, aveva precisato che “le sue condizioni di salute sono stabili“, sottolineando che i medici avrebbero tenuto Mauro sotto controllo per valutare i rischi dell’ictus. A distanza di due settimane dal malore, lo speaker radiofonico si è mostrato sui social, condividendo un filmato in cui mostra gli esercizi a mano libera che deve compiere per recuperare la presa. Al breve, il conduttore ha aggiunto la didascalia Esercizi a mano libera per il recupero della presa. Si segue una traccia disegnata cercando di staccare mai dal foglio. Ci vuole ...