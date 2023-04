Platinette | la straziante notizia dalla clinica dopo l’ictus

Leggi su tvzap

(Di martedì 4 aprile 2023) Personaggi tv. – Il 17 marzo scorso tutti siamo rimasti colpitidolorosache, all’anagrafe Mauro Coruzzi, era stato colpito da un ictus. Soccorso tempestivamente e ricoverato in ospedale, il popolare personaggio tv si è lentamente ripreso, come raccontato al suo manager. Una decina di giorniper tranquillizzare il suo affezionato pubblicosi era mostrato sui social in alcuni scatti. Il 55enne oggi con un video registrato dall’ospedale, in cui è tuttora ricoverato, ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto. leggi anche:, laimprovvisa dall’ospedale leggi anche:colpito da ictus ischemico, cos’ha fatto prima: il retroscena : “È già un miracolo” “Chiedo scusa ...