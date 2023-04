“Più freddo di Natale”. Meteo Pasqua e Pasquetta 2023: temperature giù, pioggia e maltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Previsioni Meteo poco rassicuranti per Pasqua e Pasquetta, secondo le ultime elaborazioni infatti un vortice depressionario sarà presto sopra l’Italia. A quanto riporta 3BMeteo infatti “l’irruzione inizierà dalla prossima notte ma raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. In quel frangente le correnti si addosseranno alle regioni adriatiche portando dell’instabilità lungo l’Appennino e producendo delle nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo”. La barriera dell’Appennino non proteggerà la regioni tirreniche che saranno colpite allo stesso modo. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’anomalia termica Pasquale ricordando che a Natale 2022 erano state registrate temperature ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Previsionipoco rassicuranti per, secondo le ultime elaborazioni infatti un vortice depressionario sarà presto sopra l’Italia. A quanto riporta 3Binfatti “l’irruzione inizierà dalla prossima notte ma raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. In quel frangente le correnti si addosseranno alle regioni adriatiche portando dell’instabilità lungo l’Appennino e producendo delle nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo”. La barriera dell’Appennino non proteggerà la regioni tirreniche che saranno colpite allo stesso modo. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma l’anomalia termicale ricordando che a2022 erano state registrate...

