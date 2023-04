Più della destra al governo mi scandalizza la sinistra che scopre ora che i fascisti son fascisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) di Enzo Marzo Non passa giorno che la maggioranza degli onagroti (riprendendo l’impervia ma bella definizione che dette Benedetto Croce dei dirigenti) non provi il gusto di togliersi la maschera ed apparire così com’è realmente: un accrocco di reazionari condotti da chi ha ben piena la pancia di “mentalità fascista”. Nel senso di ideali autoritari, illiberali, antimoderni, retrogradi. Il tutto con il contorno di alcuni trasformisti liberaloidi che da decenni viaggiano all’internosaltando qua e là per guadagnarsi alcune briciole là dove si sposta il potere. E molti commentatori cerchiobottisti impenitenti, in ciascuna occasione, si affrettano a dire che le sortite fasciste fanno solo danno a Meloni, che è ben altro… E invece sbagliano, perché Meloni è arrivata dove è arrivata non solo per ...