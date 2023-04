Più cattivi che mai: tornano i Roy nella stagione 4 di Succession (Di martedì 4 aprile 2023) Colpise e stupisce il ritorno in tv della saga dei Roy. Ecco perché la stagione 4 di Succession è la serie del momento e che merita di essere vista. I primi 2 episodi sono in streaming su NowTv Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Colpise e stupisce il ritorno in tv della saga dei Roy. Ecco perché la4 diè la serie del momento e che merita di essere vista. I primi 2 episodi sono in streaming su NowTv

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TinaCurci1 : @BarbaraSacchini @tlmnss Come vede anche nella realtà a volte i cattivi non vengono premiati,sapevo che avrebbe vin… - KarloLanna : Più cattivi che mai: tornano i Roy nella stagione 4 di #Succession - patrizia_sarno : @sunstateofmind_ Voi incorvassi siete il fandom più schifoso che ci sia! Volgari , cattivi e arroganti, degni di ch… - TittyLr : @stefani91336310 Io parlo per me …non ho insultato nessuno..ho solo scritto con video che dimostra , che la vincita… - giovannitrivel3 : RT @AzzurraBarbuto: Questi sportivi che mangiano e campano in Italia e sputano sull’Italia e sul popolo italiano sono più che razzisti. Ci… -