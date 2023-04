Pistola clandestina e munizioni abusive a casa. Arrestata 46 enne (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandrino – Pistola clandestina, detenzione abusiva di munizioni in casa. Arrestata 46 enne – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato una donna romana di 46 anni, gravemente indiziata di detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. La donna, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione all’Alessandrino, è stata trovata in possesso di undici proiettili 9×21 occultati in una busta riposta in un cassetto della camera da letto, unitamente a quattro guanti in lattice, una bandana e 1 telefono cellulare e, nel garage di pertinenza dell’immobile, una moto Honda Sh150, rubata, nel cui sottosella era nascosta una Pistola, priva di matricola, con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandrino –, detenzione abusiva diin46– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato una donna romana di 46 anni, gravemente indiziata di detenzione di arma, detenzione abusiva die ricettazione. La donna, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione all’Alessandrino, è stata trovata in possesso di undici proiettili 9×21 occultati in una busta riposta in un cassetto della camera da letto, unitamente a quattro guanti in lattice, una bandana e 1 telefono cellulare e, nel garage di pertinenza dell’immobile, una moto Honda Sh150, rubata, nel cui sottosella era nascosta una, priva di matricola, con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Picchia la nuora e la minaccia con una pistola a Casagiove: è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 3 aprile… - Borderline_24 : I Carabinieri di Triggiano hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di stupefacenti e di un’ar… - occhio_notizie : Si tratta di C.R. (le iniziali dell'indagato), di 21anni, arrestato per porto abusivo di arma clandestina, detenzio… - lasiciliait : A casa aveva mezzo chilo di cocaina e una pistola clandestina: arrestato catanese - QdSit : La cocaina e la pistola nascosti in casa: scatta l’arresto a Catania -