Pistocchi | “Notizia clamorosa sul Napoli Spalletti argomento delicato”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 aprile 2023) Maurizioparla del, ma anche del futuro di Lucianoche non ha ancora rinnovato il contratto. Il giornalista parlato a Player Win Live su Twitch ha parlato anche del. Il giornalista ha detto: “Un uccellino mi ha rivelato unasul, che potrebbe creare distonia nello spogliatoio azzurro. A quanto pare De Laurentiis non ha ancora fissato i premi scudetto. Sapete perché? De Laurentiis ha fissato un premio Champions League e ritiene che quello basti. Non so quanto sia fondata questa, ma potrebbe creare problemi“. Poisul futuro diha detto: “Il rinnovo dicon ilsarà un ...