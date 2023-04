(Di martedì 4 aprile 2023) Un uomo di 39 anni è statodai carabinieri per dato fuoco a 28, tra cui tre della Polizia Locale in diverse località lombarde: Gli episodi si sono verificati a Verano Brianza (Monza), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Diede fuoco a 5 auto, individuato dalla polizia il piromane - -

Un uomo di 39 anni è statodai carabinieri per dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale in diverse ...dalle telecamere di videosorveglianza delle zone colpite dal, i ...La serata è organizzata da Cantina Vino Libero, La Gazzetta del Gusto e Vittorio Valenta, il salumiere […] Cronaca Savona, identificato eildei cassonetti Posted on 15 ...Sono state le telecamere di sorveglianza a in castrare unseriale . L'uomo, 53 anni, è statoper il reato di incendio doloso continuato. Ad accusarlo il reparto polizia ...

Piromane denunciato per aver bruciato 28 auto - Cronaca Agenzia ANSA

Verano Brianza (Monza) - Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale tra le province di Monza e di Como. L’uomo, d ...Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale in diverse località lombarde: Gli episodi si sono verificati a Verano Brianza (Monza), ...