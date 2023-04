Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il conduttore romano potrebbe prendere il posto di Flavio Insinna e Amadeus. E c'è chi dietro il cambio di poltrona… - cst_ndr : Penso sia entrato più volte Pino Insegno a Palazzo Chigi, che Salvini al suo ministero - Fede_Donofrio : @GiusCandela A Palazzo Chigi si è visto più volte Pino Insegno che i ministri del governo - plumcake98 : RT @Zerovirgola2: Ci fa sapere @lucasappino che Pino Insegno ha appena fatto visita a Palazzo Chigi Per la QUARTA volta ?? #Meloni @GiusC… - ledicoladelsud : Pino Insegno a Palazzo Chigi: “Da chi vado? Fatti miei” -

Con il suo libro sotto il braccio,varca il portone principale di Palazzo Chigi, dove arriva a piedi, superando i controlli della Polizia che rendono inaccessibile piazza Colonna ai passanti. Fermato da una cronista mentre ...Roma, 4 apr. " Con il suo libro sotto il braccio,varca il portone principale di Palazzo Chigi, dove arriva a piedi, superando i controlli della Polizia che rendono inaccessibile piazza Colonna ai passanti. Fermato da una cronista mentre ..." Uscendo dopo una mezz'ora abbondante,viene di nuovo incalzato dai cronisti. E alla stessa domanda, se abbia visto il premier, risponde con rinnovato fastidio, in romanesco: "No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono"...

Pino Insegno sulle voci del futuro in Rai: «Tra un po' divento Ct della Nazionale e poi al Quirinale. Ma mi piacerebbe ... Open

