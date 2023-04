Picasso | Amodio | “Quando divenni per lui una tavolozza vivente’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ho conosciutoalla Scala giovanissimo, negli anni ’50, durante le rappresentazioni del ‘Cappello a tre punte’ di De Falla, di cui aveva firmato le scenografie. Fu lui a truccarmi da ‘loco’ prima di entrare in scena, in pochi minuti il mio viso si trasformò in un quadro astratto dalle linee folli, alienate, bislacche. Unavivente. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”. Amedeoscaligero doc, danzatore, coreografo, ricorda così con l’Adnkronos Pabloa 50 anni dalla scomparsa. “Adorava i giovani, si divertiva a stare con loro e li rispettava profondamente -aggiunge- Ci siamo rivisti più volte, anche dopo la prima del balletto alla Scala, a Madrid, in Costa Azzurra. Ricordo quel suo bizzarro idioma franco- spagnolo. Mi aveva promesso dei ...