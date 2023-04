ARIETE - Con Mercurio in Toro per gran parte del mese, sarai un cagnolino molto protettivo e ti prenderai spesso cura della tua casa e della tua famiglia. Del resto, per te è del tutto naturale ...Ecco dunque, Segno per Segno , cosa hanno in serbo le Stelle per i pelosetti di casa. ARIETE Marzo sarà un mese allegro e spensierato per te. Marte in Gemelli per gran parte del mese favorirà lunghe ...ARIETE - Con Mercurio in aspetto dissonante, i primi dieci giorni del mese potrebbero essere particolarmente agitati e sarà difficile farti smettere di abbaiare quando incontrerai qualcuno che ti ...

Pet Astrology: aprile e l’Oroscopo per il tuo cane TGCOM

Mercurio sarà per pochissimi giorni in Ariete e poi si sposterà in Toro, dove incontrerà Venere. Venere, però, dal 10 si sposterà in Gemelli e renderà i nostri amici a quattro zampe più vispi, allegri ...