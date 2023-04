Pesi | Campionati Europei di Yerevan | ecco 8 gli azzurri convocati

(Di martedì 4 aprile 2023) Sebastaino Corbu, direttore tecnico, ha convocato 8in vista deidistica, in programma in Armenia, a. 5 in campo maschile, 3 in campo femminile.la lista competa: Sergio Massidda (61 kg), Mirko Zanni (73 kg), Oscar Reyes Martinez (81 kg), Antonino Pizzolato (89 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (96 kg), Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg) e Giulia Miserendino (71 kg). Questo primo appuntamento della stagione internazionale sarà molto importante ai fini della Road to Paris 2024, essendo la seconda tappa del percorso di qualificazione olimpica dopo iMondiali di Bogotà (Colombia) dello scorso dicembre. SportFace.

96 per 188 centimetri, tesserato con la ASD Snatch Box di Vibo Valentia , ha conquistato la medaglia d'argento aiMondiali Youth (under 17) della Federazione Mondiale Sollevamento

