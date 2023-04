Pesanti sanzioni per Roma e Lazio: i giallorossi salvati da Mourinho! (Di martedì 4 aprile 2023) Quello degli ultras è un tema che sta tornando caldo nelle ultime giornate. Prima gli scontri del Maradona tra due nuclei di tifosi del Napoli, poi i cori contro Stankovic. È evidente che il nostro calcio abbia un problema, tra i tanti, dietro questo punto di vista. Caso Stankovic, la sanzione per la Roma Ci ha pensato José Mourinho a placare gli animi durante Roma-Sampdoria, terminata per 3-0 in favore dei giallorossi. Infatti i tifosi della Curva Sud dell’Olimpico aveva intonato diversi cori per insultare Dejan Stankovic, allenatore dei blucerchiati. Per la Roma è arrivata una multa da 8mila euro, come riportato da Il Tempo. La sanzione è stata attenuata rispetto alla cifra canonica per l’intervento di Mourinho, volto a fermare i cori beceri del tifo giallorosso, e perché il coro non è stato più ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 aprile 2023) Quello degli ultras è un tema che sta tornando caldo nelle ultime giornate. Prima gli scontri del Maradona tra due nuclei di tifosi del Napoli, poi i cori contro Stankovic. È evidente che il nostro calcio abbia un problema, tra i tanti, dietro questo punto di vista. Caso Stankovic, la sanzione per laCi ha pensato José Mourinho a placare gli animi durante-Sampdoria, terminata per 3-0 in favore dei. Infatti i tifosi della Curva Sud dell’Olimpico aveva intonato diversi cori per insultare Dejan Stankovic, allenatore dei blucerchiati. Per laè arrivata una multa da 8mila euro, come riportato da Il Tempo. La sanzione è stata attenuata rispetto alla cifra canonica per l’intervento di Mourinho, volto a fermare i cori beceri del tifo giallorosso, e perché il coro non è stato più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... molletarentum : RT @ngiocoli: Mi si dice che il provvedimento del Garante su ChatGPT sia: - a firma non del collegio, ma del solo presidente; - preso non a… - _alexanderplatz : È allarme globale per il consumo di prodotti con nicotina da parte dei minori. Nel Regno Unito i produttori di e-ci… - crispaltri : RT @ngiocoli: Mi si dice che il provvedimento del Garante su ChatGPT sia: - a firma non del collegio, ma del solo presidente; - preso non a… - fax1974 : RT @ngiocoli: Mi si dice che il provvedimento del Garante su ChatGPT sia: - a firma non del collegio, ma del solo presidente; - preso non a… - _saslo : In segno di protesta contro il regime e nonostante le pesanti sanzioni, molte donne????ignorano l'obbligo dell’#hijab… -