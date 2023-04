Perugia in lutto per la morte dell’imprenditore Benito Pecetti (Di martedì 4 aprile 2023) Il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e tutta l’amministrazione comunale di Perugia esprimono profondo cordoglio per la morte dell’imprenditore Benito Pecetti. È quanto si legge in una nota stampa di palazzo di città. Scomparso all’età di 90 anni, Pecetti è stato tra i fondatori della Generale Prefabbricati spa, storica azienda del territorio pioniera nella prefabbricazione in cemento e nell’edilizia industrializzata e diventata uno dei principali attori del nostro Paese nel settore della prefabbricazione. Proprio quest’anno ricorrono i 70 anni di fondazione di questo gruppo che ha proiettato la sua attività anche oltre i confini italiani ma mantenendo salde le sue radici perugine. La Generale Prefabbricati ha tra l’altro ricostruito, insieme ad altre ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 aprile 2023) Il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e tutta l’amministrazione comunale diesprimono profondo cordoglio per la. È quanto si legge in una nota stampa di palazzo di città. Scomparso all’età di 90 anni,è stato tra i fondatori della Generale Prefabbricati spa, storica azienda del territorio pioniera nella prefabbricazione in cemento e nell’edilizia industrializzata e diventata uno dei principali attori del nostro Paese nel settore della prefabbricazione. Proprio quest’anno ricorrono i 70 anni di fondazione di questo gruppo che ha proiettato la sua attività anche oltre i confini italiani ma mantenendo salde le sue radici perugine. La Generale Prefabbricati ha tra l’altro ricostruito, insieme ad altre ...

