Perquisita la sede del Ppe a Bruxelles | l' inchiesta coinvolge il tedesco Voig

(Di martedì 4 aprile 2023). Dopo il Qatargate, l'Unione europea rischia di essere scossa da un nuovo scandalo di corruzione, dopo che ladel Partito popolare europeo oggi ha subìto una perquisizione nell'ambito di un'lanciata in ottobre dalla procura di Erfurt in Germania. Se il Qatargate aveva coinvolto parlamentari, ex parlamentari e assistenti del gruppo dei Socialisti&Democratici, questo nuovo scandalo tocca il Ppe, la più grande famiglia politica dell'Ue, e potrebbe raggiungere il suo leader, ilManfred Weber. La perquisizione eseguita dalla polizia belga insieme a quella tedesca, su richiesta della procura di Erfurt, riguarda un'nei confronti di Mario, l'attuale leader della Cdu in Turingia. Nel 2019era stato chiamato da Weber per ...

