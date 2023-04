Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Perin uomo di Coppa e leader di spogliatoio. Con un futuro da numero 1: Perin uomo di Coppa e leader di spogliatoio… - Gazzetta_it : Perin uomo di Coppa e leader di spogliatoio. Con un futuro da numero 1 #JuveInter -

Prospettiva In tutto questo, che l'estate scorsa ha prolungato il suo contratto con la Juve fino al 2025, resta in attesa di capire quale potrà essere il suo ruolo nel futuro prossimo. Senza ...Quartosarà Guida, mentre al Var siederanno Di Paolo e Dionisi. "Gli episodi in campionato non ... Diverse le novità nell'11 di partenza, conal posto di Szczesny fra i pali. Nel terzetto di ...PERICOLO GIALLO - Arbitra Massa , assistito da Costanzo e Passeri, con Guida quarto, Di Paolo e Dionisi al Var. Occhio ai cartellini: sono diffidati, Danilo e Cuadrado da una parte; ...

Perin uomo di Coppa e leader di spogliatoio. Con un futuro da numero 1 La Gazzetta dello Sport

Nelle serate di Coppa Italia tocca a Mattia Perin, il vice Szczesny che è un “secondo” solo per una gerarchia necessaria a fini degli equilibri di spogliatoio. L’estremo difensore è un titolare ...Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col ...