"Perché vi chiedo scusa". Platinette 20 giorni dopo l'ictus, il video toccante | Guarda (Di martedì 4 aprile 2023) "chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall'ictus questo risultato è già un miracolo": Platinette torna a parlare sul suo profilo Instagram dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. L'opinionista, come si vede nel filmato da lui pubblicato, si trova ancora in ospedale, impegnato in un percorso di recupero. Mauro Coruzzi ha voluto rassicurare i suoi seguaci ma allo stesso tempo si è scusato con loro per il suo modo di parlare non proprio fluido. L'ictus avrebbe avuto un importante impatto sulle sue capacità verbali. La speranza, però, è che con il passare dei giorni questo tipo di problema rientri e l'opinionista sia in grado di tornare alla sua vita di tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) "se parlo a fatica masolo 20dall'questo risultato è già un miracolo":torna a parlare sul suo profilo Instagramil malore che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. L'opinionista, come si vede nel filmato da lui pubblicato, si trova ancora in ospedale, impegnato in un percorso di recupero. Mauro Coruzzi ha voluto rassicurare i suoi seguaci ma allo stesso tempo si èto con loro per il suo modo di parlare non proprio fluido. L'avrebbe avuto un importante impatto sulle sue capacità verbali. La speranza, però, è che con il passare deiquesto tipo di problema rientri e l'opinionista sia in grado di tornare alla sua vita di tutti i ...

