Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera non va in onda: il motivo (Di martedì 4 aprile 2023) Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – 4 aprile – non va in onda: il motivo Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – martedì 4 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1 come al solito? Ve lo diciamo subito: la puntata odierna non verrà trasmessa – come annunciato da Amadeus – per lasciare spazio a Laura 30. Speciale per festeggiare i 30 anni di carriera di Laura Pausini. La cantante intraprenderà un viaggio straordinario per raccontare il percorso artistico che l'ha portata fino qui. Due continenti, tre citta', tre concerti in sole 24 ore. New York – Madrid – Milano questo straordinario evento è raccontato in un docu film che fa viaggiare lo spettatore insieme a ...

