Perché sempre più donne scelgono donatori di sperma danesi (Di martedì 4 aprile 2023) Riuscire a restare incinta non è così semplice per tutte ed è per questo che alcune decidono di averlo affidandosi ai donatori di sperma. Questo passo deve essere fatto con grande convinzione, consapevole di come questo possa condizionare la vita del bambino, oltre al rapporto con il partner. Kim, una donna olandese di 37 anni, ha fatto questa scelta, ma alla fine ha preferito affidarsi a una banca del seme danese piuttosto che olandese. Il suo non è certamente un caso isolato, ma coinvolge anche molte altre donne in Europa, che hanno seguito questa strada per una ragione ben precisa: viene offerta la possibilità di scegliere tra un numero maggiore di donatori di sperma, oltre a poter ricevere più su di loro. “Le banche del seme olandesi consentono di selezionare solo quattro tratti esterni, ovvero il ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 4 aprile 2023) Riuscire a restare incinta non è così semplice per tutte ed è per questo che alcune decidono di averlo affidandosi aidi. Questo passo deve essere fatto con grande convinzione, consapevole di come questo possa condizionare la vita del bambino, oltre al rapporto con il partner. Kim, una donna olandese di 37 anni, ha fatto questa scelta, ma alla fine ha preferito affidarsi a una banca del seme danese piuttosto che olandese. Il suo non è certamente un caso isolato, ma coinvolge anche molte altrein Europa, che hanno seguito questa strada per una ragione ben precisa: viene offerta la possibilità di scegliere tra un numero maggiore didi, oltre a poter ricevere più su di loro. “Le banche del seme olandesi consentono di selezionare solo quattro tratti esterni, ovvero il ...

