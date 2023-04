Perché Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7? Il percorso della vincitrice (Di martedì 4 aprile 2023) Alla fine ce l’ha fatta, Nikita Pelizon ha vinto l’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip. Una vittoria che sorprende fino a un certo punto, nonostante le quote dei bookmakers fossero tutte per Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Ecco Perché quello della modella friulana non è stato un successo a sorpresa, checché ne dicano i detrattori del reality show di Canale 5. Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip: cronaca di un successo annunciato Iniziamo subito con una considerazione: a meno che non ti chiami Maria Teresa Ruta, non vinci una trentina di televoti in quarantacinque puntate per caso. Fin dall’inizio Nikita Pelizon è stata la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 aprile 2023) Alla fine ce l’ha fatta,hal’edizione di quest’anno delVip. Una vittoria che sorprende fino a un certo punto, nonostante le quote dei bookmakers fossero tutte per Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Eccoquellomofriulana non è stato un successo a sorpresa, checché ne dicano i detrattori del reality show di Canale 5.vince ilVip: cronaca di un successo annunciato Iniziamo subito con una considerazione: a meno che non ti chiami Maria Teresa Ruta, non vinci una trentina di televoti in quarantacinque puntate per caso. Fin dall’inizioè stata la ...

