Perché Jannik Sinner sarà testa di serie n 7 a Montecarlo | cosa cambia e tanti vantaggi in più

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un articolo che spiegava come, sebbene da lunedì 10 aprileufficialmente n.8 nel ranking ATP, sarebbe stato invecedin.9 nel Masters1000 dichiaramente si tiene conto della classifica della settimana precedente per stilare il tabellone di un torneo. Ebbene, 24 ore dopo la situazione è completamente mutata. Stanno infatti fioccando i forfait di lusso per il prestigioso appuntamento sulla terra rossa del Principato di Monaco. Non ci saranno infatti né gli spagnoli Carlos Alcaraz (n.2) e Rafael Nadal (n.14) né il canadese Felix Auger-Aliassime (n.7). Per questo motivoè sicuro di scalare due posizioni, dunquedi ...